Экономика

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В Центробанке дали советы россиянам, как не купить ненужную услугу в банке. По словам члена совета директоров Банка России Михаил Мамута, нужно принимать взвешенные решения.
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В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке

Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
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