Экономика
Актуальные НовостиВ Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке
В Центробанке дали советы россиянам, как не купить ненужную услугу в банке. По словам члена совета директоров Банка России Михаил Мамута, нужно принимать взвешенные решения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.РИА Новостивчера в 20:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Здоровье
В ульяновской прокуратуре объяснили рост коррупционных преступлений
В Ульяновской области число зарегистрированных преступлений снизилось, при этом отмечен рост преступлений коррупционной направленности.
REGNUM 03:26
Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде
Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
Матч ТВ 04:11
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ
Сегодня на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.
Хабаровский край сегодня 03:15
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия
Недалеко от Чернобыля загорелся лес
Аргументы и Факты вчера в 15:20
Происшествия
У арестованного агента Куртуа изъяли € 7 млн
Полицейские провели рейды в Монако, Лондоне и Льеже, в ходе которых у агента ряда бельгийских футболистов Кристофа Хенротая были арестованы две квартиры, лодка, три дорогих автомобиля и € 7 млн, сообщает Reuters.
Чемпионат 02:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
В США прошли памятные мероприятия по случаю годовщины 11 сентября
Говорит Москва вчера в 12:03
Футбол
Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.
Бомбардир.ру вчера в 15:18
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан
Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31
Технологии
Binance coin потерял 50% от цены за 2,5 месяца
В четверг, 12 сентября, среднерыночная цена Binance Coin опустилась до отметки в $20.
РБК 03:07
Интернет
Mail.ru Group запустила новый мессенджер
Mail.ru Group запустила новый корпоративный мессенджер Myteam, сообщили в пресс-службе интернет-компании.
Rambler News Service 04:02
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Блогер Даниил Пустовалов, вместе с другими любителями промышленных объектов задержанный силовиками возле Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье, сообщил детали произошедшего.
News.ru 10 сентября в 11:50
Авто
В России подешевел кроссовер Toyota RAV4
Компания Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4 на 80 тысяч рублей. Об этом сообщают эксперты сайта "Цена Авто".
UfaTime.ru 02:39
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Происшествия
У берегов Приморья задержали 16 ведущих незаконный лов шхун из КНДР
За минувшие сутки пограничники задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков, которые вели в исключительной экономической зоне России незаконный промысел тихоокеанского кальмара, сообщает региональное пограничное управление ФСБ РФ.
Российская газета вчера в 21:33
Транспорт
«Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево»
«Аэроэкспресс» выиграл конкурс департамента транспорта Москвы на право автобусных перевозок по маршруту ст. м. «Ховрино» – терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в протоколе на сайте департамента.
Ведомости вчера в 17:17
Кино
Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor вчера в 19:19
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50