Экономика

REGNUMREGNUMВ Центробанке допустили снижение ставок по ипотеке до 7%

В России снижение ставок по ипотеке до уровня в 7−8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».
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Эльвира Набиуллина
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости вчера в 08:33

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