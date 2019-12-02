Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.

В России снижение ставок по ипотеке до уровня в 7−8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».

В Центробанке допустили снижение ставок по ипотеке до 7%

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