Экономика
REGNUMВ Центробанке допустили снижение ставок по ипотеке до 7%
В России снижение ставок по ипотеке до уровня в 7−8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».
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Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33
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Набиуллина считает «вполне реальным» снижение ставок по ипотеке до 7-8% годовых
Rambler News Service07:41
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