Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ Центробанке хотят включить в стоимость кредита дополнительные услуги

Руководитель подразделения ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута рассказал, какой видит выход из ситуации. Он объяснил, что решить проблему можно включением дополнительных услуг в общую сумму стоимости кредита. Ряд платежей следует добавить в расчет полной стоимости кредита.
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с чего всё началось

Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Речь идет о медицинских страховках, консультациях юристов и некоторых комиссиях. При участии Центробанка сейчас разрабатываются поправки к закону о потребительском кредите, которые предполагают внесение всех подобных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК).
Известиявчера в 16:01

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Банкам запретят навязывать услуги при выдаче кредита

News.ruвчера в 22:32

Центробанк меняет правила кредитования физических лиц

Вести.Ruвчера в 22:18

Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Известиявчера в 16:01

ЦБ предлагает включать дополнительные банковские услуги в стоимость кредитов

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URA.Ruвчера в 18:33

В Центробанке хотят включить в стоимость кредита дополнительные услуги

ФедералПрессвчера в 15:50

ЦБ планирует расширить полную стоимость кредита

РЕН ТВвчера в 21:12
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У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости 03:09
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

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РБК 04:01
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
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РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 20:40
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
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Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

Президент России Владимир Путин заявил,что Россия не собирается вступать в военные конфликты и создает ситуацию, при которой у других стран такого желания тоже не возникает.
Газета.Ru 02:54
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
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Ceh9 заплакал после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020

Арсений ceh9 Триноженко не смог сдержать эмоций после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
CyberSport.ru 02:52
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

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Российская газета вчера в 13:45
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 02:12
Политика

Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
BFM.ru вчера в 03:09
Происшествия

СК возбудил дело в отношении украинских полицейских

СК России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 04:24
Происшествия

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
RT на русском 03:21
Здоровье

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
RT на русском 04:13
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Известия 02:22
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Общество

Путин подписал закон об окладе для военных по призыву

Согласно полученной информации, российский лидер утвердил постоянный оклад в размере 2 000 рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих службу по призыву.
iReactor вчера в 11:31
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Nubia Red Magic 5G установил новый рекорд в AnTuTu

Игровой аппарат Black Shark 3 в AnTuTu набрал 620 925 баллов, но китайский смартфон Nubia Red Magic 5G смог показать лучший результат — 633 724 балла.
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