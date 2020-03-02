Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ Центробанке хотят включить в стоимость кредита дополнительные услуги

Руководитель подразделения ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута рассказал, какой видит выход из ситуации. Он объяснил, что решить проблему можно включением дополнительных услуг в общую сумму стоимости кредита. Ряд платежей следует добавить в расчет полной стоимости кредита.
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с чего всё началось

Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Речь идет о медицинских страховках, консультациях юристов и некоторых комиссиях. При участии Центробанка сейчас разрабатываются поправки к закону о потребительском кредите, которые предполагают внесение всех подобных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК).
Известиявчера в 16:01

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News.ruвчера в 22:32

В Центробанке хотят включить в стоимость кредита дополнительные услуги

ФедералПрессвчера в 15:50

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Вести.Ruвчера в 22:18

Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Известиявчера в 16:01
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