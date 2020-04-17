Эльвира Набиуллина – глава ЦБ РФ – выступила против раздачи «денег с вертолётов». По её мнению, населению нужна адресная финансовая поддержка, передаёт РИА Новости.

В Центробанке выступили против раздачи населению «денег с вертолёта»

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