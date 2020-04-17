В России увеличили пособия по безработице и выдаются гранты компаниям, которые платят зарплаты, для поддержки доходов граждан. Помимо этого семьи с детьми получают другие адресные меры поддержки, пишет РИА Новости.

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