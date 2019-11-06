Экономика

Газета КемероваГазета КемероваВ Центробанке предрекли рост реальных доходов населения России

Аналитики Центробанка отмечают, что в ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике. В это же время замедлившаяся инфляция поддержит рост реальных доходов населения.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf
).
РБК09:01

Подробнее о событии

ЦБ счёл расходы бюджета фактором роста спроса в экономике РФ

News.ru08:28

Центробанк уточнил годовой прогноз по ВВП на уровне 0,8–1,3%

Коммерсантъ10:35

Центробанк прогнозирует рост цен на продукты в России

REGNUM11:00

Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

РБК09:01

ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции

Российская газета11:05

ЦБ: расходы бюджета будут способствовать росту спроса в экономике РФ в ближайшие кварталы

ТАСС06:56

Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 0,8-1,0%

Финмаркет07:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Общество

Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
Происшествия

В Британии произошла химическая утечка: 57 человек пострадали

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
Вести.Ru 13:51
Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.
Эхо Москвы 13:30
Авто

Skoda показала салон новой Octavia

Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Фигурное катание

Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

Нева Спорт 07:31
Футбол

Локомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)

Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Хоккей

В декабре «Газпром Арена» может принять два хоккейных матча

Домашний стадион петербургского «Зенита» может стать местом проведения двух хоккейных матчей в декабре этого года.
Gazeta.SPb 12:40
Космос

Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор

Популярная механика 13:38
Политика

Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Здоровье

Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет

Из-за страха перед курением обычных сигарет, люди переключается на их электронные аналоги, которые по своей сути являются обычными парогенераторами, где жидкость нагревается и испаряется.
Live24 06:19
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru 06:12
Общество

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Общество

Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков

Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Газета.Ru 02:57
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
Армия и оружие

Первая посадка Су-27К на авианосец показана на видео

На видео показано событие, имевшее место еще 1 ноября 1989 года.
Актуальные Новости 11:48
Происшествия

Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

Газета.Ru 10:03
Футбол

Родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники встречаются с «Ювентусом».
RT на русском 13:17
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Экономика

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия 09:39
Политика

«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявили в российской компании.
RT на русском 13:27
Политика

С 11 ноября граждане Польши смогут въезжать в США без виз

С 11 ноября граждане Польши смогут въезжать в Соединенные Штаты Америки и находиться на территории страны 90 дней без виз.
Аргументы недели 12:15
Происшествия

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Общество

Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия

На оренбургском элеваторе погибла работница

REGNUM 01:24
Фигурное катание

Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики

В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.
Нева Спорт 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное