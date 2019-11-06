Экономика
Газета КемероваВ Центробанке предрекли рост реальных доходов населения России
Аналитики Центробанка отмечают, что в ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике. В это же время замедлившаяся инфляция поддержит рост реальных доходов населения.
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Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
Происшествия
В Британии произошла химическая утечка: 57 человек пострадали
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
Хоккей
В декабре «Газпром Арена» может принять два хоккейных матча
Домашний стадион петербургского «Зенита» может стать местом проведения двух хоккейных матчей в декабре этого года.
Космос
Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор
Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
Здоровье
Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет
Из-за страха перед курением обычных сигарет, люди переключается на их электронные аналоги, которые по своей сути являются обычными парогенераторами, где жидкость нагревается и испаряется.
Общество
Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков
Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Армия и оружие
Первая посадка Су-27К на авианосец показана на видео
На видео показано событие, имевшее место еще 1 ноября 1989 года.
Футбол
Родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус»
Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники встречаются с «Ювентусом».
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Экономика
В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявили в российской компании.
Политика
С 11 ноября граждане Польши смогут въезжать в США без виз
С 11 ноября граждане Польши смогут въезжать в Соединенные Штаты Америки и находиться на территории страны 90 дней без виз.
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
Общество
Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Фигурное катание
Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики
В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.