Экономика

Газета КемероваГазета КемероваВ Центробанке предрекли рост реальных доходов населения России

Аналитики Центробанка отмечают, что в ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике. В это же время замедлившаяся инфляция поддержит рост реальных доходов населения.
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с чего всё началось
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf
).
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