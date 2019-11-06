Экономика
Газета КемероваВ Центробанке предрекли рост реальных доходов населения России
Аналитики Центробанка отмечают, что в ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике. В это же время замедлившаяся инфляция поддержит рост реальных доходов населения.
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Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Космос
На МКС отправят 12 бутылок французского вина
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
Футбол
Гильерме пропустил курьезнейший гол от Роналду
Политика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Технологии
Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Политика
Неудобная правда Донбасса. О чем пишут соцсети 6 ноября
Правда, позже Круглов подчистил свой пост в соцсети, но процесс бурного обсуждения пользователями это не остановило.
Здоровье
Первые симптомы развития рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Политика
Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой
Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
"Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства...
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
Политика
Путин приедет на съезд «Единой России»
Президент собирается посетить съезд "Единой России". "Такие планы есть", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
Родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус»
Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники встречаются с «Ювентусом».
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер»: букмекеры назвали фаворита матча
По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Динамо», шансы которого оцениваются коэффициентом 2,4. Поставить на успех «Шахтера» можно за 2,9. В процентах вероятности это 40% и 32%.
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
Политика
Демпартия США проведёт слушания по импичменту Трампа 13 ноября
Представители демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 ноября проведут первые открытые слушания по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.
Футбол
«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Музыка