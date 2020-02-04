Общество
РИА НовостиВ Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.
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с чего всё началось
Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.Российская газетавчера в 11:07
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Общество
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Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
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Армия и оружие
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Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
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Футбол
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Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии.