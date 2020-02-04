Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.
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с чего всё началось

Граждане хватили лишнего

Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.
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Когда долг отдавать — некому: выявлена новая схема мошенничества с кредитами

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:39, Ашберн
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