Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.

с чего всё началось

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Политика Путин заявил о нахождении мира у опасной черты Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Футбол В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022 В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.

Общество Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.

Экономика «Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения Крупнейший провайдер цифровых услуг и сервисов в РФ «Ростелеком» выбрал компании, которые поставят ему планшеты для проведения переписи населения в 2020 году.

Энергетика Цена нефти Brent выросла на 3,5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.

Происшествия В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.

Общество В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.

Политика В Кремле объяснили цель поправок к Конституции Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.