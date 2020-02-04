Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.

с чего всё началось

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Футбол В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022 Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Здоровье В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Армия и оружие Турция захотела защититься в Сирии от Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Здоровье В Якутске объявили карантин в школах с 6 по 16 февраля По итогам санитарно-противоэпидемиологической комиссии в Якутске, прошедшей сегодня, карантин объявлен во всех школах города с 6 по 16 февраля в связи с сезонным распространением гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Общество Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля В Симферополе ограничения водоснабжения начнут вводиться с 10 февраля 2020 года. Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко.

Общество Получивший с IKEA 25 млрд рублей бизнесмен пожаловался на ФСБ Бизнесмен Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c IKEA и приговоренный в 2019 г. к восьми годам колонии, считает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов, пишет РБК.

Происшествия Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.

Политика В Чувашии назначены главы Минкультуры и Минприроды Указом врио главы республики Олега Николаева новые руководители появились в министерстве культуры и министерстве природы, сообщается на сайте регионального правительства сегодня, 5 февраля.

Происшествия Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.