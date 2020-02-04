Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.

с чего всё началось

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами. О ней рассказал глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в среду, 5 февраля. Сначала недобросовестные кредиторы выдают займ частному лицу или индивидуальному предпринимателю.

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

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