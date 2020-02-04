Экономика

ИзвестияИзвестияВ Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами. О ней рассказал глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в среду, 5 февраля. Сначала недобросовестные кредиторы выдают займ частному лицу или индивидуальному предпринимателю.
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с чего всё началось

Граждане хватили лишнего

Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.
Российская газетавчера в 11:07

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Когда долг отдавать — некому: выявлена новая схема мошенничества с кредитами

Вести.Ru03:26

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РБК03:13

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Российская газетавчера в 11:07

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

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Газета.Ruвчера в 22:07

ЦБ предупредил о новой схеме работы «черных» кредиторов

ТАСС03:12

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ПРАЙМвчера в 09:04
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
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Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.
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