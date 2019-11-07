Общество
Газета.RuВ Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что изначально мошенники из данных имеют только ФИО и номер телефона.
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Шоу-бизнес
Киану Ривз представил свою возлюбленную
Uznayvse.ru 05 ноября в 06:48
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Космос
Ученые впервые измерили скорость галактического ветра
Актуальные Новости 04:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил сербский «Партизан» — 3:0. Счет в матче был открыт на 21-й минуте.
LiveSport.ru 17:04
Здоровье
Врач назвала лучшую для похудения диету
Лучшей диетой на сегодняшний день специалисты считают именно средиземноморскую, об этом проинформировала врач-диетолог Елена Соломатина.
Ugpressa.ru 00:22
Кино
Вышел трейлер «НЕидеального мужчины» с Егором Кридом
В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.
Культуромания 14:19
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма 06:54
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
Происшествия
На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета
Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет, активно выступавший против политики Александра Лукашенко, погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство.
ТК Звезда 03:05
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 11:15
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы
Футболисты российского ЦСКА со счетом 0:0 сыграли вничью с венгерским "Ференцварошем" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.
ТАСС Спорт 17:31
Экономика
В Ростовской области снижен прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума по Ростовской области за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения составила 10 тыс. 351 рубль, для трудоспособного населения — 11 тыс. 33 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 377 рублей, для детей — 10 тыс. 752 рубля.
REGNUM 05:43
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Комсомольская правда 14:47
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Происшествия
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
REGNUM 18:35
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
REGNUM 10:26
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Общество
Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках
В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
Lenta.ru 19:31
Армия и оружие
Кадыров рассказал о выпуске бронеавтомобиля в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоявшейся презентации бронированного автомобиля «Болат», выпуск которого наладят в республике.
Московский Комсомолец вчера в 06:10
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Политика
«Газпром» назвал условия нового транзитного договора с Украиной
Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и уполномоченного Федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее прошла в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° вчера в 07:39