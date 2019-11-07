Общество

Газета.RuГазета.RuВ Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что изначально мошенники из данных имеют только ФИО и номер телефона.
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ЦБ объяснил новую схему работы телефонных мошенников

РБК09:10

В ЦБ рассказали, как действуют телефонные мошенники

Российская газета12:23

Центробанк рассказал о схеме работы телефонных мошенников

Вечерняя Москва10:59

В ЦБ раскрыли схему телефонных мошенников

Газета.Ru12:24

ЦБ раскрыл методы работы телефонных мошенников

Взгляд.ру09:18

В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

РИА Новости08:15

Анонимность в Сети: новые мошенники обостряют старые угрозы

REGNUM05 ноября в 07:57
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
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О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Общество

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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы

Футболисты российского ЦСКА со счетом 0:0 сыграли вничью с венгерским "Ференцварошем" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.
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Величина прожиточного минимума по Ростовской области за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения составила 10 тыс. 351 рубль, для трудоспособного населения — 11 тыс. 33 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 377 рублей, для детей — 10 тыс. 752 рубля.
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Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
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Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне

Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
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Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Происшествия

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
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Президенту Казахстана понравился Омск

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Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
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Общество

Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
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Кадыров рассказал о выпуске бронеавтомобиля в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоявшейся презентации бронированного автомобиля «Болат», выпуск которого наладят в республике.
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Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Российская газета 02:10
Политика

«Газпром» назвал условия нового транзитного договора с Украиной

Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и уполномоченного Федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее прошла в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° вчера в 07:39
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