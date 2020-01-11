Экономика

ИзвестияИзвестияВ Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
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с чего всё началось

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.
Российская газета10 января в 22:00

Подробнее о событии

В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат

Известия01:11

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК01:46

Россиянам рассказали о новых вариантах выплаты пенсии

Телеканал 360°01:30

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru04:50

В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

РИА Новости00:43

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета02:00

Россиянам рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

URA.Ruвчера в 21:29
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Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Общество

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

РИА Новости 01:43
Происшествия

Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов

В Курской области задержана директор школы-интерната.
Lenta.ru 04:00
Политика

Правительство национального согласия в Ливии объявило о перемирии

Коммерсантъ 04:24
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Футбол

Хави возглавит «Барселону» после 17 января, пишут СМИ

Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль в пятницу в Дохе встретились с Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.
РИА Новости 04:33
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Газета.Ru вчера в 13:02
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 18:14
Армия и оружие

Афганские военные уничтожили одного из главарей «Талибана»

Один из главарей отрядов радикального движения «Талибан» (запрещено в России), действующего в северных районах Афганистана, уничтожен во время рейда боевых самолетов военно-воздушных сил (ВВС) страны.
Известия 03:47
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Экономика

Экономист объяснил отказ банков выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших банков отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы) из-за снижения ставок и кредитной доходности.
Профиль 04:56
Общество

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха в Москве к 6:00 12 января на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -5,5°С. Это самая низкая температура с начала календарной зимы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Коммерсантъ вчера в 23:28
Политика

На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 03:38
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве пьяным школьником своего отчима в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима.
Известия 04:09
Политика

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии в воскресенье практически единогласно назначили повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.
Вести.Ru 04:59
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Российская газета 02:05
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Коммерсантъ 04:50
Политика

Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими.
ТАСС 04:15
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости вчера в 08:20
Хоккей

Шат-аут Василевского помог «Тампе» одержать 10-ю победу подряд

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив все 23 броска.
Чемпионат вчера в 21:49
Футбол

«По-вашему, я идиот». Конте разозлил вопрос журналистов о Санчесе

Главного тренера "Интера" Антонио Конте разозлил вопрос журналистов, почему форвард команды Алексис Санчес не принимал участия в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).
Чемпионат 03:25
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Хоккей

«Адмирал» одержал крупную победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Газета.Ru 04:38
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Газета.Ru вчера в 20:06
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Lenta.ru 10 января в 11:06
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США заявили властям Ирака, что в случае вывода американских войск из страны, Вашингтон лишит Багдад доступа к хранящимся в США средствам, полученных от продажи нефти.
Мой Брянск 04:25
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном за сутки нарушении режима тишины со стороны ВСУ

RT на русском вчера в 23:34
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«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ

РБК вчера в 16:49
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