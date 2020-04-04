Экономика
Газета.RuВ Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул
Проценты должны быть выплачены после окончания льготного периода, напоминает Центробанк. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии.
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Наука
Специалисты выяснили, как хронический стресс меняет мозг
Учёные выявили, что в период стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен человеческий мозг, имеет свойство разрушаться, и в мозг попадают циркулирующие воспалительные белки.
Политика
Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России
С одной стороны, возможность ввести режим ЧС на региональном уровне позволит более гибко и эффективно реагировать на пандемию, с другой — на фоне крайне скромных и постоянно сужающихся полномочий глав регионов указ тут же был считан как признак серьезной федерализации.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Общество
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Происшествия
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Чиновники ограничили видео в рунете
Компании обязаны отключить функцию автовоспроизведения видеороликов на своих сервисах, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео, указано в приказе: на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для смартфонов и 1080 пикселей при просмотре в веб-браузерах (то есть фактически на ноутбуках и настольных ПК).
Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке
Лента повествует о работе врачей больницы в Коммунарке, где сейчас проходят лечение зараженные коронавирусом, сообщает RT.
Общество
Китай поставит России защитные костюмы и медицинские маски
Москва, 4 апреля 2020, 19:07 — REGNUM Из Китая в Российскую Федерацию в апреле — начале мая будут поставлены две партии медицинских масок и защитных костюмов типа Tyvek.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
Авто
Автомобильные бренды в России устроили флешмоб
Представители 34 автомобильных брендов, присутствующих на российском рынке, устроили совместную акцию, которая получила название «Паркуемся дома».
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Наука
В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство
Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.