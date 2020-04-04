Проценты должны быть выплачены после окончания льготного периода, напоминает Центробанк. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии.

В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул

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