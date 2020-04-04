Коронавирус
Газета.RuВ Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул
Проценты должны быть выплачены после окончания льготного периода, напоминает Центробанк. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии.
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Общество
Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Общество
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан
В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Происшествия
В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом
По словам Мазиной, умершему пациенту было 76 лет, он поступил в больницу с повторным инфарктом миокарда и был в тяжелом состоянии.
Общество
Правительство утвердило порядок помощи оставшимся за рубежом россиянам
Правительство установило порядок помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Путин поблагодарил медиков и волонтеров в борьбе с коронавирусом
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Футбол
УЕФА собирается завершить розыгрыш Лиги чемпионов до 3 августа
В интервью Calciomercato президент УЕФА подчеркнул, что до 3 августа все турниры следует завершить.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило восемь тысяч человек
Число жертв коронавируса в США составляет 8098 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 15.30 по местному времени (22.30 мск).
Происшествия
Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево увеличилось до трех
Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу
Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии здоровья певца
Медики постоянно берут у народного артиста России анализы. На COVID-19 Лещенко пересдавал уже несколько раз, рассказал помощник.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Здоровье
«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Армия и оружие
Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Шоу-бизнес
Селена Гомес призналась, что имеет биполярное расстройство
Американская певица, актриса Селена Гомес призналась, что страдает биполярным расстройством.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса
О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
Происшествия
Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля
Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Спорт
Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США
Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.
Происшествия
В районе ул. Суворова в Калининграде нашли расчленённое тело
В районе ул. Суворова в Калининграде нашли пакеты с татуированными частями тела мужчины.