Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
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В ЦБ рассказали, как действуют телефонные мошенники

Российская газета12:23

Анонимность в Сети: новые мошенники обостряют старые угрозы

REGNUM05 ноября в 07:57

Центробанк рассказал о схеме работы телефонных мошенников

Вечерняя Москва10:59

ЦБ объяснил новую схему работы телефонных мошенников

РБК09:10

ЦБ раскрыл методы работы телефонных мошенников

Взгляд.ру09:18

В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

РИА Новости08:15

В ЦБ раскрыли схему телефонных мошенников

Газета.Ru12:24
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Общество

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Российская газета 14:42
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Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

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РИА Новости 12:35
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Sport24.ru 15:11
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Актуальные Новости 10:29
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Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru 12:31
Футбол

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

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Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Кино

Режиссер «Джокера» раскрыл главную загадку фильма

ФАН вчера в 14:06
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка

"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 16:38
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Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве

По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
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Шоу-бизнес

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Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
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Принадлежащая группе компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева Kilton Overseas Limited сообщила, что направила в Центробанк оферту миноритарным акционерам Кузбасской топливной компании с предложением выкупить 53,85% акций КТК, передают «Ведомости».
РБК 16:36
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
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Зеленский рассказал об ошибках, аморальных поступках и позорных СМС в Раде

В деятельности депутатов фракции «Слуга народа» есть некоторые ошибки и аморальные поступки, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео-блоге, обнародованном вечером 7 ноября.
REGNUM 13:22
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Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
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Общество

Задержанных в Петербурге коммунистов отпустили после звонка Зюганова

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Спорт

Зеппельт накопал новые «отягчающие обстоятельства» против России

О новых «отягчающих обстоятельствах» против России заявил 7 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт в Twitter.
REGNUM 12:33
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
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Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября

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Москва 24 04:10
Армия и оружие

Атомную подлодку «Томск» отремонтируют в 2020 году

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Москва 24 01:56
Общество

МВД готовит меры по отключению сотовой связи в тюрьмах

Как сообщают СМИ, коллегия поручила органам МВД проработать до 30 июля вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
Российская газета вчера в 02:20
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
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