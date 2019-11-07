Общество
РИА НовостиВ Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:25, Вашингтон
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Российская газета 14:42
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Армия и оружие
«Аллигаторы» и «Буки» стали противниками на учениях в Египте
РЕН ТВ 05 ноября в 21:11
Футбол
Айртон: «„Спартак“ должен быть как минимум в пятерке лучших»
«Спартак» победил «Крылья Советов» на «Открытие Арене» в четырех последних матчах РПЛ. Команды сыграют в субботу, 9 ноября.
Sport24.ru 15:11
Общество
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне
На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.
Ведомости 17:00
Футбол
Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»
Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
Спорт-Экспресс 16:30
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал фото до и после брака с Региной Тодоренко
Влад Топалов показал своим фанатом фото до и после брака с Региной Тодоренко.
Актуальные Новости 10:29
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru 12:31
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную загадку фильма
ФАН вчера в 14:06
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Политика
Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка
"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 16:38
Общество
Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве
По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
Известия 17:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Вокруг ТВ вчера в 05:02
Экономика
СМИ сообщили о планах Гуцериева выкупить полный пакет акций КТК
Принадлежащая группе компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева Kilton Overseas Limited сообщила, что направила в Центробанк оферту миноритарным акционерам Кузбасской топливной компании с предложением выкупить 53,85% акций КТК, передают «Ведомости».
РБК 16:36
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 06:26
Политика
Зеленский рассказал об ошибках, аморальных поступках и позорных СМС в Раде
В деятельности депутатов фракции «Слуга народа» есть некоторые ошибки и аморальные поступки, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео-блоге, обнародованном вечером 7 ноября.
REGNUM 13:22
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Спорт
Зеппельт накопал новые «отягчающие обстоятельства» против России
О новых «отягчающих обстоятельствах» против России заявил 7 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт в Twitter.
REGNUM 12:33
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Здоровье
Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября
Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".
Москва 24 04:10
Армия и оружие
Атомную подлодку «Томск» отремонтируют в 2020 году
Минобороны РФ подпишет контракт на ремонт атомной подводной лодки проекта 949А ("Антей") "Томск", сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на замминистра обороны Алексея Криворучко.
Москва 24 01:56
Общество
МВД готовит меры по отключению сотовой связи в тюрьмах
Как сообщают СМИ, коллегия поручила органам МВД проработать до 30 июля вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
Российская газета вчера в 02:20
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41