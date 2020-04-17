Экономика

Expert.ruExpert.ruВ Центробанке выступили против раздачи населению «денег с вертолёта»

Эльвира Набиуллина – глава ЦБ РФ – выступила против раздачи «денег с вертолётов». По её мнению, населению нужна адресная финансовая поддержка, передаёт РИА Новости.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

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Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

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Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

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Московский Комсомолец17 апреля в 05:35

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

РИА Новости17 апреля в 05:51
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:31, Ашберн
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Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»

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Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин рассказал, при каких симптомах можно подозревать, что человек заразился коронавирусом и должен обратиться в службу "скорой помощи".
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Умер писатель Александр Кабаков

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Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
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SANA: неизвестные уничтожили машину армии США в Сирии, есть раненные

Газета.Ru 08:25
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В Балтайском районе вводится карантин

В Балтайском районе Саратовской области завтра, 21 апреля, вводится карантин.
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Российские военные приняли первый беспилотник «Орион»

Как в понедельник сообщил ТАСС генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков, представители Минобороны подписали приемный акт первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион».
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Путешествия

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса

В Турции анонсированы изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса.
Lenta.ru 09:19
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
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В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
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Общество

В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
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Общество

Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России

Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
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Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
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Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования.
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
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Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
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Воспитанник «Локомотива» Самохвалов скончался в возрасте 22 лет

РИА Новости 10:26
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел видеосовещание, посвященное ситуации с коронавирусом и санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
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В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

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В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель

Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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