Экономика
Expert.ruВ Центробанке выступили против раздачи населению «денег с вертолёта»
Эльвира Набиуллина – глава ЦБ РФ – выступила против раздачи «денег с вертолётов». По её мнению, населению нужна адресная финансовая поддержка, передаёт РИА Новости.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
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