Эльвира Набиуллина – глава ЦБ РФ – выступила против раздачи «денег с вертолётов». По её мнению, населению нужна адресная финансовая поддержка, передаёт РИА Новости.

В Центробанке выступили против раздачи населению «денег с вертолёта»

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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,9K

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