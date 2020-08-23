В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Смотрите также
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Блогер Руки-базуки назвал Ефремова Иудой
Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает
Австрия объявила о высылке российского дипломата
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Девять человек погибли в результате двух взрывов на Филиппинах
Челябинец пойман по подозрению в краже 235 кустарников
Масочный режим продлили в Новосибирской области до 30 сентября
Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии
Навальный самолетом доставлен в Германию из России
Госпитализированного в Германию Навального спонсирует немецкий фонд
Навального доставили в берлинскую клинику. Врачи оценили его состояние
Медики в Германии назвали состояние пациента Навального стабильным
В клинике Charite Навальному проведут широкую медицинскую диагностику
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
Австрия объявила о высылке российского дипломата
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау
Судья отложила заседание по делу Ефремова на 31 августа
ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.В источнике
С чего всё началось
Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
Блогер Алексей Навальный может на один-два месяца выпасть из активной политической деятельности, считает Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, в свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее.
РИА Новости18:29
Подробнее о событии