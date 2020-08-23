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Интерфакс
Интерфакс

В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы

Блогер Алексей Навальный может на один-два месяца выпасть из активной политической деятельности, считает Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, в свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее.
РИА Новости18:29
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РИА Новости

Глава Cinema for Peace дал прогноз по состоянию Навального

РИА Новости02:01
Lenta.ru

Дан прогноз по состоянию Навального

Lenta.ru17:15
Эхо Москвы

Алексей Навальный, по прогнозам организатора его перевозки в Берлин, останется жив после отравления

Эхо Москвы23:08
РБК

Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы

РБК18:53
URA.Ru

BIld: Навальный был отравлен ядом. «Он выживет, но будет недееспособным»

URA.Ru17:22
Интерфакс

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 августа

Интерфакс00:35
Коммерсантъ

Основатель Cinema for Peace: Навальный выживет после отравления

Коммерсантъ17:05

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
РИА Новости02:57
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

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