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РБК

В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии

Ранее «Яндекс.Лавка» и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу из-за шуток про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Также о прекращении сотрудничества заявили компании «Магнит» и Mars.В источнике
С чего всё началось
Российское подразделение Unilever сообщило
, что для компании и ее брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми».
Forbesвчера в 13:07
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РИА Новости

Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток про Белоруссию

РИА Новостивчера в 14:38
Lenta.ru

В Comment Out ответили на уход рекламодателей

Lenta.ruвчера в 15:30
Sostav.ru

Unilever перестанет сотрудничать с Comment Out после шуток про Белоруссию и Хабаровск

Sostav.ruвчера в 04:35
РЕН ТВ

Лолита прокомментировала уход рекламодателей от шоу Comment Out

РЕН ТВвчера в 14:01
РБК

В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии

РБКвчера в 13:18
Говорит Москва

Шоу Comment Out покинули четыре рекламодателя за день

Говорит Москвавчера в 12:53
Коммерсантъ

Рекламодатели отказались от шоу Comment Out после шуток о Белоруссии и Хабаровске

Коммерсантъвчера в 13:17

Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, не согласовала своё участие в проекте с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»
Metaratingsвчера в 12:19
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Счетная палата проверит выплаты медработникам за борьбу с COVID-19

Счетная палата России проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), региональные органы власти и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК19:41

В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русскомвчера в 14:10
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В Москве назовут лауреатов Национальной анимационной премии «Икар»

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар", которую весной перенесли из-за пандемии нового коронавируса, пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи в понедельник.
ТАССвчера в 17:09

Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ruвчера в 02:54