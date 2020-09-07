В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии
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В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии
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Ранее «Яндекс.Лавка» и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу из-за шуток про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Также о прекращении сотрудничества заявили компании «Магнит» и Mars.В источнике
С чего всё началось
Российское подразделение Unilever сообщило
, что для компании и ее брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми».
Подробнее о событии
Unilever перестанет сотрудничать с Comment Out после шуток про Белоруссию и Хабаровск
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Рекламодатели отказались от шоу Comment Out после шуток о Белоруссии и Хабаровске
Коммерсантъвчера в 13:17