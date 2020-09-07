Ранее «Яндекс.Лавка» и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу из-за шуток про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Также о прекращении сотрудничества заявили компании «Магнит» и Mars.

С чего всё началось Российское подразделение Unilever сообщило , что для компании и ее брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми». Forbes вчера в 13:07