Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ДФО почти 3 тысячи семей оформили «Дальневосточную ипотеку»

Почти 3 тысячи семей на Дальнем Востоке получили кредиты в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщает пресс-служба полпредства президента в ДФО.
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На льготную сельскую ипотеку уже поступило более 17 тысяч заявок

РИА Новости00:00

На Камчатке по программе «Дальневосточная ипотека» заключено восемь договоров

Общественное телевидение России21 февраля в 01:58

Владимир Илюхин: 113 договоров находятся в работе в рамках реализации программы «„Дальневосточная ипотека“ на Камчатке»

Полуостров Камчатка20 февраля в 21:37

На Камчатке оформили восемь договоров по «Дальневосточной ипотеке»

ИА Камчатка20 февраля в 21:43

На Камчатке отчитались по реализации программы «Дальневосточная ипотека»

Красная весна20 февраля в 22:20

Получателям «дальневосточной ипотеки» выдано уже более 10,2 млрд руб. кредитов

Интерфакс - Россия20 февраля в 18:08

Трутнев сообщил, что по программе «Дальневосточная ипотека» выдано почти 3 тыс. кредитов

ТАСС20 февраля в 17:49
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Армия и оружие

Обнародованы характеристики российской САУ «Коалиция-СВ»

Актуальные Новости вчера в 11:30
Общество

В Совфеде предложили ввести штрафы за борщевик на дачных участках

Гражданам России, которые откажутся бороться с борщевиком на своих приусадебных и личных дачных участках, может грозить штраф.
NewInform 21 февраля в 04:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Пятый канал вчера в 19:28
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Гаджеты

Рассекречен дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Китайская компания Xiaomi уже почти завершила разработку Redmi Note 9 Pro. Рендерные изображения этого смартфона уже появились в Сети.
Что происходит 22 февраля в 06:11
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ 22 февраля в 19:57
Экономика

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
РИА Новости вчера в 22:36
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:25
Армия и оружие

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

РИА Новости 22 февраля в 00:07
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика

В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»

В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Культура

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com 21 февраля в 08:29
Музыка

Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»

За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Южный Федеральный 22 февраля в 21:20
Общество

Австрия приостановила движение поездов с Италией из-за коронавируса

Австрия приостановила движение поездов с Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 16:48
Общество

Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Сразу шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный с 24 января почти на всей территории КНР из-за эпидемии пневмонии, которая была вызвана новым коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:15
Шоу-бизнес

Почти лысая Алена Шишкова опозорилась на неделе моды в Милане

Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
StarHit.ru вчера в 14:30
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о «вмешательстве России» в выборы

The New York Times узнала о докладе разведки США о "вмешательстве России" в выборы.
Деловое.ТВ 21 февраля в 00:36
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru вчера в 21:51
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 22 февраля в 05:46
Футбол

Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»

Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
RT на русском 22 февраля в 10:19
Футбол

Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит предстоящие матчи против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы лодыжки, рапортует пресс-служба испанского клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 06:49
Политика

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии.
Страна Советов on-line вчера в 09:17
Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Футбол

«Сент-Патрикс Атлетик» — «Дерри Сити»: «святоши» против «кондитеров»

Представляем прогноз на матч третьего тура чемпионата Ирландии, в котором «Сент-Патрикс Атлетик» принимает «Дерри Сити».
Все про Спорт ру вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео

Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Bimru.ru 22 февраля в 04:37
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
RT на русском вчера в 01:20
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru 22 февраля в 12:27
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ru вчера в 12:34
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
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