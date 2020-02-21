Экономика
РИА НовостиВ ДФО почти 3 тысячи семей оформили «Дальневосточную ипотеку»
Почти 3 тысячи семей на Дальнем Востоке получили кредиты в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщает пресс-служба полпредства президента в ДФО.
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На Камчатке по программе «Дальневосточная ипотека» заключено восемь договоров
Общественное телевидение России21 февраля в 01:58
Владимир Илюхин: 113 договоров находятся в работе в рамках реализации программы «„Дальневосточная ипотека“ на Камчатке»
Полуостров Камчатка20 февраля в 21:37
На Камчатке отчитались по реализации программы «Дальневосточная ипотека»
Красная весна20 февраля в 22:20
Получателям «дальневосточной ипотеки» выдано уже более 10,2 млрд руб. кредитов
Интерфакс - Россия20 февраля в 18:08
Трутнев сообщил, что по программе «Дальневосточная ипотека» выдано почти 3 тыс. кредитов
ТАСС20 февраля в 17:49
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