Почти 3 тысячи семей на Дальнем Востоке получили кредиты в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщает пресс-служба полпредства президента в ДФО.

В ДФО почти 3 тысячи семей оформили «Дальневосточную ипотеку»

Гаджеты Рассекречен дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro Китайская компания Xiaomi уже почти завершила разработку Redmi Note 9 Pro. Рендерные изображения этого смартфона уже появились в Сети.

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Музыка Определен представитель Украины на «Евровидении-2020» За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.

Общество Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса Сразу шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный с 24 января почти на всей территории КНР из-за эпидемии пневмонии, которая была вызвана новым коронавирусом COVID-19.

Происшествия Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.

Здоровье На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.