Почти 3 тысячи семей на Дальнем Востоке получили кредиты в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщает пресс-служба полпредства президента в ДФО.

В ДФО почти 3 тысячи семей оформили «Дальневосточную ипотеку»

Здоровье Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).

Футбол Леванте — Реал 1:0 Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.

Общество На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Музыка Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020» На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Авто В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.

Политика Трампу посоветовали уволить посла США в России Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Хоккей Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Общество Все заводы Toyota в Китае возобновили работу Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.

Происшествия На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Здоровье Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.