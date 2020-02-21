Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ДФО почти 3 тысячи семей оформили «Дальневосточную ипотеку»

Почти 3 тысячи семей на Дальнем Востоке получили кредиты в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщает пресс-служба полпредства президента в ДФО.
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Восемь камчатских семей получили льготную ипотеку

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На Камчатке по программе «Дальневосточная ипотека» заключено восемь договоров

Общественное телевидение России21 февраля в 01:58

Трутнев сообщил, что по программе «Дальневосточная ипотека» выдано почти 3 тыс. кредитов

ТАСС20 февраля в 17:49
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SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
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Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

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Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013.
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