Экономика
РИА НовостиВ ДФО почти 3 тысячи семей оформили «Дальневосточную ипотеку»
Почти 3 тысячи семей на Дальнем Востоке получили кредиты в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщает пресс-служба полпредства президента в ДФО.
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Получателям «дальневосточной ипотеки» выдано уже более 10,2 млрд руб. кредитов
Интерфакс - Россия20 февраля в 18:08
Всего 8 договоров на получение «дальневосточной ипотеки» заключено на Камчатке
Камчатка-Информ20 февраля в 22:42
На Камчатке отчитались по реализации программы «Дальневосточная ипотека»
Красная весна20 февраля в 22:20
На Камчатке по программе «Дальневосточная ипотека» заключено восемь договоров
Общественное телевидение России21 февраля в 01:58
Трутнев сообщил, что по программе «Дальневосточная ипотека» выдано почти 3 тыс. кредитов
ТАСС20 февраля в 17:49
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Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
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Леванте — Реал 1:0
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На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
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На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.
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Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
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Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству
Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
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Отечественная модель Алена Шишкова прошлась по подиуму в рамках показа бренда Philipp Plein, облачившись в золотые ботфорты.
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Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Армия и оружие
SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском
Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Политика
США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины
Посольство Соединённых Штатов в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар
Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
Авто
В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей
По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Политика
Трампу посоветовали уволить посла США в России
Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
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Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
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Общество
Все заводы Toyota в Китае возобновили работу
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Политика
Путин поздравил буддистов с Новым годом
Здоровье
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Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Здоровье
В Кувейте зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом
Три первых случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в понедельник в Кувейте.
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Тухель: «Матч с „Бордо“ был немного странным»
Матч с «Бордо» был немного странным. Мы много пропустили, хотя 100 процентных голевых моментов у них не было.
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Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Общество
Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.