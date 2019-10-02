Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.

с чего всё началось

Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта. «И от эффективности этой работы зависит результат всего Минского процесса», — цитирует Дейнего «Луганскинформцентр».

В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

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