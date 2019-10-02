Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ ДНР и ЛНР прокомментировали согласие Киева на «формулу Штайнмайера»

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что согласование формулы Штайнмайера со стороны Киева показывает готовность к политическому урегулированию, однако дипломат считает, что это решение носит символический характер.
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с чего всё началось

Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.
Известиявчера в 19:24

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В ДНР оценили подписание «формулы Штайнмайера» Украиной

РБК02:40

Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Известиявчера в 19:24

В ДНР прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера»

Rusvesna.suвчера в 12:55

ДНР: подпись Киева под «формулой Штайнмайера» ничего не гарантирует

REGNUMвчера в 13:59

В ДНР призвали Киев провести реформу для реализации «формулы Штайнмайера»

News.ruвчера в 13:22

В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолецвчера в 17:24

МИД ДНР: Киев должен провести конституционную реформу для реализации «формулы Штайнмайера»

ТАССвчера в 13:16
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Политика

Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Политика

Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера

Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, опубликовала на своей странице в Facebook текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.
RT на русском 05:52
Футбол

«Реал» интересуется пятью футболистами «Аякса»

«Галактикос» в настоящее время следят за выступлениями сразу пятерых футболистов голландского гранда, среди которых вингер Хаким Зиеш, форвард Давид Нерес, хавбек Донни ван де Бек и защитники Лисандро Мартинес и Эдсон Альварес.
Евро-футбол.ру 05:34
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Технологии

Донские ИТ-специалисты вошли в число победителей «Цифрового прорыва»

Донские ИТ-специалисты вошли в число победителей «Цифрового прорыва».
Правительство Ростовской области вчера в 07:42
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru 30 сентября в 06:12
Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

Известия 06:01
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Lenta.ru 04:15
Недвижимость

Рост цен на жилье в России прекратился

Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45
Авто

Водители требуют от Volkswagen компенсацию

Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 30 сентября в 06:34
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в фильме

Актриса Марина Орлова, известная как "муза Михаила Задорнова", сыграет певицу Юлию Началову в фильме о жизни преждевременно умершей звезды, сообщили СМИ.
Газета.Ru 06:23
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Политика

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Политика

В Кремле оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Москва позитивно относится к подписанию Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко интересуется, как вернуть в отношения страсть

Находясь в машине жены, Тарасов наткнулся на увлекательное чтиво из разряда «как вернуть страсть в отношения».
Wday.ru вчера в 13:30
Политика

Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Политика

Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем дипотношений России и КНР

РБК 05:34
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
Общество

Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Политика

На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов

Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Здоровье

Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России

Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Политика

Трамп считает импичмент госпереворотом

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
Вести.Ru вчера в 23:31
Культура

Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Футбол

«Тоттенхэм» впервые в истории пропустил 7 голов дома

Как сообщает Opta, «Тоттенхэм» пропустил семь голов в домашнем матче впервые в истории, если брать в расчёт крупные турниры.
Евро-футбол.ру вчера в 17:08
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