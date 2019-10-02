Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.

с чего всё началось

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что согласование формулы Штайнмайера со стороны Киева показывает готовность к политическому урегулированию, однако дипломат считает, что это решение носит символический характер.

В ДНР и ЛНР прокомментировали согласие Киева на «формулу Штайнмайера»

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