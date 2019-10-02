Политика

RT на русскомRT на русскомВ ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

В МИД России позитивно оценили согласование формулы и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. 30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
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с чего всё началось

Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.
Известиявчера в 19:24

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Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Известиявчера в 19:24

В ЛНР заявили, что особый статус Донбасса необходимо закрепить в конституции Украины

Интерфаксвчера в 14:34

В ДНР подтвердили, что Киев подписал «формулу Штайнмайера»

РЕН ТВвчера в 12:15

ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера» с «особым мнением»

Взгляд.рувчера в 14:14

В ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» символическим шагом

РБКвчера в 13:01

Представители ДНР и ЛНР положительно оценили подписание «формулы Штайнмайера»

Коммерсантъвчера в 12:43

ЛНР: Киев должен наполнить «формулу Штайнмайера» согласованным с Донбассом содержанием

ТАССвчера в 15:26
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Общество

В Нью-Йорке запретили использовать термин «нелегальный мигрант»

Власти Нью-Йорка запретили использование термина "нелегальный мигрант" (illegal alien) в случаях, когда он используется для унижения или травли человека, сообщает CNN.
DP.RU вчера в 08:03
Экономика

Венесуэла расплатилась с Россией рублями

Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Политика

Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже

Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
Комсомольская правда 30 сентября в 09:02
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Политика

В Крыму подсчитали число украинских туристов

Газета.Ru 01:56
Политика

Bloomberg: в США одобрили продажу Украине новой партии ПТРК Javelin

Власти США одобрили проект продажи Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает 1 октября агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 16:01
Происшествия

В избиении мужчины до смерти в Вольске заподозрили двух полицейских

В Саратове в избиении человека до смерти заподозрены двое сотрудников полиции. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:57
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 30 сентября в 10:19
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье

Росконтроль назвал опасные для здоровья куриные крылья

Эксперты Росконтроля протестировали несколько образцов куриных крыльев — для проведения экспертизы были закуплены образцы брендов «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори», «Куриное царство».
ФАН 01:48
Футбол

Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Происшествия

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Сиб.фм 00:11
Политика

В Кремле рассчитывают, что контактная группа по Украине согласует «формулу Штанмайера»

В Кремле рассчитывают, что контактная группа по Украине согласует "формулу Штанмайера" и достигнет еще ряда договоренностей.
Эхо Москвы вчера в 01:16
Здоровье

Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов

Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru вчера в 14:06
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Технологии

РБК: Операторов 5G переведут на российские серверы, которых еще нет

В последнем варианте документа упоминается необходимость кооперироваться в области R&D с международными игроками, но при этом появился пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки.
Якутия 24 00:06
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Экономика

«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым

Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.
Росбалт вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол

Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов

Lenta.ru вчера в 11:47
Экономика

Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков

Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
РБК 01:00
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Армия и оружие

Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета вчера в 04:17
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Культура

Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»

ФедералПресс 00:46
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
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