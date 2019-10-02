Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.

с чего всё началось

В МИД России позитивно оценили согласование формулы и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. 30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.

В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

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