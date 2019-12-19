Экономика
Южный ФедеральныйВ ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года увеличат пенсии
С 1 января 2020 года власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик повысят пенсии на 20%. Татьяна Васильева, председатель Пенсионного фонда ЛНР, сообщила, что 17 декабря 2019 года правительство приняло постановление "Об увеличении пенсионных выплат".
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