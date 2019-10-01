Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР. Соответствующие постановления были приняты правительствами непризнанных государств. В Донецкой народной республики будет проведен поквартирный обход населения с 1 по 14 октября.

В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

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