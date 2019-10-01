Политика
Pravda.RuВ ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР. Соответствующие постановления были приняты правительствами непризнанных государств. В Донецкой народной республики будет проведен поквартирный обход населения с 1 по 14 октября.
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Политика
Макрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы.
РИА Новости 07:02
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Происшествия
Убитый на проходной сотрудник СКР занимался делом Жанны Фриске
Капустин ответил авторам жалоюы, что данное дело находится в компетенции МВД. И материалы были переданы в правоохранительные органы.
Московский Комсомолец 06:50
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.
Wday.ru 09:25
Общество
Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения
Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми
По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
Четвертая Власть 10:01
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг
Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.
РБК 08:58
Общество
Геймплей Терминатора в Mortal Kombat 11
Вышел трейлер Mortal Kombat 11 о Терминаторе T-800 из фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Cyber.sports.ru 09:40
Общество
Михаила Боярского уличили в нарушении ПДД, сообщили СМИ
Автомобиль народного артиста России Михаила Боярского увидели неправильно припаркованным в центре Санкт-Петербурга, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 10:07
Недвижимость
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
Lenta.ru 09:45
Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Происшествия
В Татарстане мальчик захлебнулся в бассейне
Семилетний мальчик захлебнулся во время купания в бассейне Набережных Челнов — тренер отправила его в душ и упустила из виду.
Росбалт 10:15
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия
В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина
Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Обвиняемая в оправдании терроризма журналистка написала открытое письмо
Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», написала открытое письмо.
URA.Ru 05:58
Политика
Британские СМИ оценили силу бойцов российского спецназа
Пользователи Сети восхитились силой бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета.
Газета.Ru 01:59
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ 29 сентября в 21:40
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина
Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве.
Life.ru 04:42
Спорт
Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство
Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29