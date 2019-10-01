Политика

Pravda.RuPravda.RuВ ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР. Соответствующие постановления были приняты правительствами непризнанных государств. В Донецкой народной республики будет проведен поквартирный обход населения с 1 по 14 октября.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В ЛНР началась перепись населения

Московский Комсомолец03:34

Глава ЛНР принял участие в переписи населения

РИА Новости07:28

ЛНР и ДНР начали первую в своей истории перепись населения

РБК03:53

В ЛНР и ДНР стартовала первая перепись населения

Национальная служба новостей05:32

В ДНР и ЛНР началась перепись населения

RT на русском02:20

В ДНР проводят первую в истории республики перепись населения

ТАСС02:09

Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня

КП - Донецк02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Политика

Макрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы.
РИА Новости 07:02
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Происшествия

Убитый на проходной сотрудник СКР занимался делом Жанны Фриске

Капустин ответил авторам жалоюы, что данное дело находится в компетенции МВД. И материалы были переданы в правоохранительные органы.
Московский Комсомолец 06:50
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.
Wday.ru 09:25
Общество

Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения

Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02
Происшествия

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Сиб.фм 07:13
Здоровье

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Общество

Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Ferra 28 сентября в 09:09
Политика

Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Кино

Фильм «К звездам» возглавил российский прокат

Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия

На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми

По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
Четвертая Власть 10:01
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.
РБК 08:58
Общество

Геймплей Терминатора в Mortal Kombat 11

Вышел трейлер Mortal Kombat 11 о Терминаторе T-800 из фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Cyber.sports.ru 09:40
Общество

Михаила Боярского уличили в нарушении ПДД, сообщили СМИ

Автомобиль народного артиста России Михаила Боярского увидели неправильно припаркованным в центре Санкт-Петербурга, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 10:07
Недвижимость

Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
Lenta.ru 09:45
Экономика

В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Технологии

Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции

В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Происшествия

В Татарстане мальчик захлебнулся в бассейне

Семилетний мальчик захлебнулся во время купания в бассейне Набережных Челнов — тренер отправила его в душ и упустила из виду.
Росбалт 10:15
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия

В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:37
Происшествия

Обвиняемая в оправдании терроризма журналистка написала открытое письмо

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», написала открытое письмо.
URA.Ru 05:58
Политика

Британские СМИ оценили силу бойцов российского спецназа

Пользователи Сети восхитились силой бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета.
Газета.Ru 01:59
Здоровье

Врачи назвали первые симптомы рака печени

Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ 29 сентября в 21:40
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве.
Life.ru 04:42
Спорт

Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство

Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное