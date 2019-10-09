Армия и оружие
ФАНВ ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского
Киев затягивает процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
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Армия и оружие
Эффективность российского спецназа оценили в Польше
Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
News.ru вчера в 22:25
Спорт
ВАДА получило ответ от России по делу московской лаборатории
Напомним, 8 октября стало известно, что Россия отправила в WADA объяснения по всем вопросам, возникших у международной организации после проверки данных Московской антидопинговой лаборатории.
Нева Спорт 02:13
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика
Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм
Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Политика
Путин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с 19 новыми губернаторами призвал их чутко относиться к людям.
РБК 11:51
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Мосмонитор вчера в 00:09
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru 07:49
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия
Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве
В центре Москвы пьяный мужчина попытался прорваться в здание Счетной палаты через пост охраны, сообщает РЕН ТВ.
РБК 12:14
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06
Спорт
Российские гимнасты взяли командное золото ЧМ
РИА Новости 12:03
Киберспорт
В октябре пройдут три бесплатных уикенда Battlefield V на РС
С 10 октября игроки на РС смогут поучаствовать в трёх бесплатных уикендах Battlefield V: акция приурочена к скорому старту пятой главы шутера, с которой появятся американские и японские стороны конфликта.
Игромания.ру 08:54
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Музыка
Fatboy Slim замиксовал речь Греты Тунберг со своим популярным треком
Популярный британский диджей Fatboy Slim (Норман Кук) замиксовал на своем концерте знаменитую речь школьницы из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН.
Ридус 07:56
Армия и оружие
США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
Известия 07 октября в 09:10
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
РИА Новости 11:07
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 12:04
Наука
В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию
ТАСС Наука вчера в 11:28
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на Android 9
Американская корпорация создала новую версию документа GMS Requirements, согласно которому производители обязаны с 31 января следующего года выпускать в продажу телефоны на актуальной версии ОС.
iReactor вчера в 05:34
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии
Совет Безопасности ООН обсудит в четверг за закрытыми дверями военную операцию Турции на северо-востоке Сирии против курдов, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов.
Коммерсантъ 12:31