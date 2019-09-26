с чего всё началось

Самопровозглашенная Донецкая народная республика не нуждается во введении миротворческого контингента Белоруссии в Донбасс для обеспечения порядка на своей территории и границах, сообщила пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина.

В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.

Игры Take-Two хочет продлить права на «Мафию» Материнская компания Rockstar Games — Take-Two Interactive — подала заявки на продление прав на торговые марки, связанные с игровой серией Mafia.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Футбол РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.

Гаджеты Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.

Кино Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».

Религия Православные отмечают Воздвижение Креста Господня Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.

Кино В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона» Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.

Общество В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.

Политика В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Один из фигурантов "московского дела" Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде.

Происшествия Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством 55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.

Происшествия Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

Футбол Серия А. «Торино» одержал волевую победу над «Миланом» В матче 5-го тура Серии А «Милан» в гостях уступил «Торино» со счетом 1:2. Миланцы вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Кшиштофа Пентека с пенальти, однако во второй тайме туринцы ответили дублем Андреа Белотти, что принесло им три очка.

Политика В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.

Шоу-бизнес Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить» Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.

Политика Конгресс США опубликовал текст жалобы разведчика на Трампа Комитет палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы на действия президента Дональда Трампа, поступившей от сотрудника спецслужб.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Футбол Месси может пропустить до месяца Месси во вторник впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе каталонской команды в игре против "Вильярреала" (2:1).

Происшествия При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика США расширили санкции против России Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Кино Киану Ривз восхитился сценарием новой «Матрицы» Американское издание Entertainment Online смогло пообщаться с Киану Ривзом в рамках премьерного показа фильме его сестры Карины Миллер.