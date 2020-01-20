Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

В ДНР пообещали Киеву ответить «тотальным усмирением»

Любая попытка наступления на Донбасс закончится "тотальным усмирением" вооруженных сил Украины, поскольку в самопровозглашенной Донецкой народной республике знают, чего ожидать от Киева, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
РИА Новости14:30

Подробнее о событии

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Известия15:09

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Вести.Ru15:59

В ДНР заявили о готовности ответить на попытки Киева силой вернуть регион

Российская газета15:16

В ДНР ответили на заявление Киева о «силовом возвращении» контроля над Донбассом

Комсомольская правда16:07

В ДНР ответили на слова Украины о готовности вернуть Донбасс силой

Газета.Ru15:01

В ДНР пообещали Киеву «тотальное усмирение» в случае наступления

Московский Комсомолец14:33

В ДНР пообещали Киеву ответить «тотальным усмирением»

РИА Новости14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Кино

Эль Фаннинг стала Екатериной II в трейлере сериала «Великая»

Газета.Ru 10:11
Здоровье

Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака

Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
ToDay News Ufa вчера в 22:08
Политика

Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора

RT на русском 09:53
Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
Происшествия

Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ

Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
РБК 15:02
Происшествия

Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Lenta.ru 15:17
Происшествия

Дело об «аргентинском кокаине» рассмотрит суд присяжных

Солнцевский суд Москвы в понедельник назначил на 14 февраля отбор присяжных заседателей для рассмотрения по существу уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны.
ТАСС 12:19
Происшествия

ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве

В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Вести.Ru 15:45
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета 05:38
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Происшествия

В Петрозаводске на женщину упала новогодняя декоративная конструкция

Установлено, что днем в понедельник на площади Кирова в Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину.
РИА Новости 14:59
Религия

Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

REGNUM 08:29
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
Pravda.Ru вчера в 23:16
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс 14:01
Космос

Иран запустит в космос два спутника

Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
News.ru вчера в 06:04
Игры

The Last of Us Part II может выйти и на PC, считают фанаты

REGNUM 02:39
Общество

Американец купил подержанный диван и нашел в нем 43 тысячи долларов

Кирби обратился в комиссионный магазин, чтобы найти предыдущего владельца дивана.
Snob.ru 14:31
Политика

Володин пообещал не вносить поправки в Конституцию «бегом»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не будут вносить к каким-то конкретным сроком, а работать над ними будут вдумчиво, передает РИА "Новости".
ЗакC.Ру 12:37
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием

Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
АиФ Нижний Новгород 13:56
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости вчера в 23:15
Футбол

Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»

Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Bethub.org 15:45
Общество

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Вести.Ru 08:20
Политика

Аятолла Хаменеи назвал причины ненависти США к Ирану

Ненависть США по отношению к Ирану вызвана привлекательностью республики как страны, дающей отпор американской агрессии, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 20 января на своей странице в Twitter.
Красная весна 13:36
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 14:25
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Музыка

Священники покорили жюри французского «Голоса» русской песней

Телеканал 360° 13:36
Происшествия

Крематорий загорелся в Новосибирске

Газета.Ru 14:45
Общество

Правительство одобрило закон о маркировании животных

Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства.
Газета.Ru 14:32
Происшествия

Число отравившихся некачественной водой в Кизляре вновь возросло

Это Кавказ 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное