Любая попытка наступления на Донбасс закончится "тотальным усмирением" вооруженных сил Украины, поскольку в самопровозглашенной Донецкой народной республике знают, чего ожидать от Киева, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

с чего всё началось

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

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