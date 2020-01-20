Армия и оружие
ИзвестияВ ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Любая попытка наступления на Донбасс закончится "тотальным усмирением" вооруженных сил Украины, поскольку в самопровозглашенной Донецкой народной республике знают, чего ожидать от Киева, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.РИА Новости14:30
Подробнее о событии
Показать все источники
В ДНР ответили на заявление Киева о «силовом возвращении» контроля над Донбассом
Комсомольская правда16:07
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
Политика
Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
Происшествия
Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ
Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Происшествия
Дело об «аргентинском кокаине» рассмотрит суд присяжных
Солнцевский суд Москвы в понедельник назначил на 14 февраля отбор присяжных заседателей для рассмотрения по существу уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны.
Происшествия
ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве
В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
В Петрозаводске на женщину упала новогодняя декоративная конструкция
Установлено, что днем в понедельник на площади Кирова в Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Космос
Иран запустит в космос два спутника
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
Общество
Американец купил подержанный диван и нашел в нем 43 тысячи долларов
Кирби обратился в комиссионный магазин, чтобы найти предыдущего владельца дивана.
Политика
Володин пообещал не вносить поправки в Конституцию «бегом»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не будут вносить к каким-то конкретным сроком, а работать над ними будут вдумчиво, передает РИА "Новости".
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Политика
Аятолла Хаменеи назвал причины ненависти США к Ирану
Ненависть США по отношению к Ирану вызвана привлекательностью республики как страны, дающей отпор американской агрессии, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 20 января на своей странице в Twitter.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Музыка
Священники покорили жюри французского «Голоса» русской песней
Происшествия
Крематорий загорелся в Новосибирске
Общество
Правительство одобрило закон о маркировании животных
Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства.