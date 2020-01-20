Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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с чего всё началось

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости14:30

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В ДНР пригрозили ответить Киеву «тотальным усмирением»

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В ДНР заявили о готовности ответить на попытки Киева силой вернуть регион

Российская газета15:16

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

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В ДНР ответили на слова Украины о готовности вернуть Донбасс силой

Газета.Ru15:01

В ДНР прокомментировали заявление Украины о возвращении Донбасса силой

Вести.Ru15:59

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса

РИА Новости14:30
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Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
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The Guardian назвала имя нового лидера ИГ

Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
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