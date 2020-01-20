Армия и оружие
ИзвестияВ ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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с чего всё началось
Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.РИА Новости14:30
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Родные Заворотнюк набрали в храме святой воды
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
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The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
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Финансы
Официальный курс евро снизился на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
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Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Политика
Порядок формирования Госсовета будет определен в Конституции
Указано, что глава государства будет формировать Госсовет для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, а также определения основных направлений внутренней и внешней политики страны.
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В проекте закона об изменении Конституции, который президент России Владимир Путин внес в Госдуму, содержится пункт о регулярной индексации пенсий.
Футбол
Федотов: «Игроков „Сочи“ будем настраивать на хороший агрессивный футбол»
Великолепные условия, хорошая погода позволяет.
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Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
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Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
Шоу-бизнес
32-летняя Эшли Грэм впервые стала мамой
В конце лета, в день 9-й годовщины свадьбы с Джастином Эрвином, Эшли Грэм сообщила, что ждет первенца.