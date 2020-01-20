Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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с чего всё началось

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости14:30

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В ДНР пригрозили ответить Киеву «тотальным усмирением»

РБК16:57

В ДНР прокомментировали заявление Украины о возвращении Донбасса силой

Вести.Ru15:59

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса

РИА Новости14:30

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Известия15:09

В ДНР ответили на слова Украины о готовности вернуть Донбасс силой

Газета.Ru15:01

В ДНР пообещали Киеву «тотальное усмирение» в случае наступления

Московский Комсомолец14:33

В ДНР заявили о готовности ответить на попытки Киева силой вернуть регион

Российская газета15:16
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Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием

Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
АиФ Нижний Новгород 13:56
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК 16:17
Музыка

Британский монетный двор выпустил монету в честь группы Queen

ТАСС 07:10
Хоккей

Победителем Матча Звезд стал дивизион Боброва

ГЛАС.RU вчера в 12:00
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 18 января в 01:11
Футбол

Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости вчера в 23:39
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru 19:52
Гаджеты

В сети появились первые фото Xiaomi Mi 10 Pro

В сети появились первые фото нового Xiaomi Mi 10.
МонаВиста 08:49
Экономика

Назван средний размер долга жителей РФ перед банками

За год задолженность перед банками в среднем выросла на 12,5%, до 319 тыс. руб. Также активно растёт долг у молодых людей 22 − 25 лет: за 2019 год на 14% — до 134,7 тыс. руб. Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже.
REGNUM 04:28
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Происшествия

В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани.
REGNUM 20:26
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ 12:30
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Футбол

Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»

Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
ProstoProSport 14:50
Энергетика

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

РИА Новости 14:10
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

Российская газета 06:15
Кино

Эль Фаннинг стала Екатериной II в трейлере сериала «Великая»

Газета.Ru 10:11
Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

RT на русском 11:37
Политика

Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
REGNUM 09:24
Общество

Принц Гарри впервые прокомментировал отказ от королевских полномочий

Принц Гарри, комментируя отказ от титула и королевских полномочий, признался, что испытывает глубокую печаль из-за случившегося.
Rambler News Service 04:06
Происшествия

Артём Пакалов объяснил применение оружия борьбой против «беспредела»

Как выяснилось, стрелком, совершившим "акт возмездия", оказался небезызвестный Артем Пакалов, герой наших публикаций.
КузПресс 20:00
Футбол

Адвокат Мамаева подал кассационные жалобы на решение суда

РБК 05:09
Общество

Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России

Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
Российская газета 20:41
Здоровье

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

РБК 18:54
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета 18:23
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
Шоу-бизнес

В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
ИнфоСМИ 12:43
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Газета.Ru 04:10
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
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