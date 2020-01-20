Армия и оружие
ИзвестияВ ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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с чего всё началось
Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.РИА Новости14:30
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Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова празднует день рождения в Таиланде
Ольге Бузовой исполнилось 34 года. 20 января артистка празднует свой День Рождения.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Гаджеты
Начались поставки странного смартфона на Linux
Pine Microsystems начала поставки необычного смартфона PinePhone Braveheart Edition.
Армия и оружие
«Воевал в „Славянской бригаде“ и был агентом ФСБ»: СБУ задержала военного ВСУ
По версии следствия, мужчина проходил военную службу в составе «Республиканской гвардии» и «Славянской бригады» Народной милиции Донецкой Народной Республики, где и оказался завербован сотрудниками спецслужб России.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Наука
Эд Кларк, Университет Сент-Томаса: «У сегодняшних молодых людей уже есть цифровая личность наряду с реальной»
Что даёт цифровая трансформация в образовании — По статистике, в США только 20% поступивших полностью заканчивают обучение в колледжах и университетах.
Здоровье
В России зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Технологии
Мессенджер WhatsApp скачали для Android-устройств больше 5 млрд раз
Число скачиваний мессенджера WhatsApp для Android-устройств превысило 5 млрд, что поставило его в один ряд с самыми популярными приложениями и социальными сетями в мире.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае
Коронавирус нового типа был выявлен местными специалистами 7 января.
Хоккей
Бучневич может покинуть «Рейнджерс»
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич может сменить команду в ближайшее время, сообщает The New York Post.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Наука
Ультразвук поможет спасти от вымирания редких дельфинов
В попытках спасти редкую популяцию, исследователи прибегли к ультразвуковому сканированию беременных самок афалины.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
Футбол
Лэмпард сообщил, что Мозес уйдет в аренду
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что полузащитник команды Виктор Мозес вновь уйдет в аренду.
Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.