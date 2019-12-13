Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в Минские соглашения. В частности, Зеленский высказался о передаче Киеву контроля над границей с Россией.

В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

Происшествия Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Экономика Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Музыка Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.

Футбол Игбун сравнил Гончаренко и Семака Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.

Происшествия Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Космос Российским космонавтам установили максимальный вес для полетов на Луну Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.

Здоровье Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.

Политика Владимир Путин прибыл в Челны на 50-летие «КамАЗа» Владимир Путин прибыл в Набережные Челны с рабочим визитом на 50-летний юбилей «КамАЗа», сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации президента Татарстана Лилию Галимову.

Политика Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.

Политика В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2» Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.