Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в Минские соглашения. В частности, Зеленский высказался о передаче Киеву контроля над границей с Россией.
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Глава ДНР ответил Зеленскому на требование вернуть Украине границу

Газета.Ru15:19

В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения

Известия15:10

ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией

Lenta.ru13:16

Глава ДНР оценил стремление Зеленского получить контроль над границей с РФ

News.ru14:35

Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2»

РИА Новости13:36

В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

РЕН ТВ14:55

Глава ДНР резко ответил на заявление Зеленского о минских соглашениях

Rusvesna.su13:13
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Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
РИАМО 04:33
Кино

В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

Piter.tv 08:45
Экономика

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM вчера в 00:05
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
REGNUM 19:17
Авто

Опубликовали полную информацию о «Русском Прадо» от УАЗ

Наши коллеги из Autonews.ru собрали все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке и рассказали, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ.
Тарантас Ньюс 04:28
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Футбол

Игбун сравнил Гончаренко и Семака

Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Sport.ru 03:59
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК 17:54
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Космос

Российским космонавтам установили максимальный вес для полетов на Луну

Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
РИА Новости 19:31
Общество

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Известия 08:37
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 03:40
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия 12:52
Футбол

В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии

В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Все про Спорт ру вчера в 13:00
Здоровье

Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
РБК 11 декабря в 09:23
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

REGNUM 13:48
Политика

Соловьев назвал неудачной шутку Зеленского в ответ на стишок Путина

Lenta.ru 06:58
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Российская газета 16:20
Политика

Евросоюз решил продлить санкции против России

Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Газета.Ru вчера в 18:36
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11 декабря в 23:32
Политика

Владимир Путин прибыл в Челны на 50-летие «КамАЗа»

Владимир Путин прибыл в Набережные Челны с рабочим визитом на 50-летний юбилей «КамАЗа», сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации президента Татарстана Лилию Галимову.
ProGorodChelny.ru 09:13
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня вчера в 12:48
Здоровье

Секреты молодости и долголетия

Специалисты раскрыли секреты молодости и долголетия.
ГлавУфа 11 декабря в 09:08
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия 11 декабря в 23:49
Космос

Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard

Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
ТАСС вчера в 07:27
Экономика

Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Китай предоставит Белоруссии кредит в размере $500 млн. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:41
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
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