Политика
РЕН ТВВ ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений
Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в Минские соглашения. В частности, Зеленский высказался о передаче Киеву контроля над границей с Россией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Экономика
Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране
На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Авто
Опубликовали полную информацию о «Русском Прадо» от УАЗ
Наши коллеги из Autonews.ru собрали все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке и рассказали, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Футбол
Игбун сравнил Гончаренко и Семака
Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Космос
Российским космонавтам установили максимальный вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Футбол
В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии
В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины
Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Политика
Евросоюз решил продлить санкции против России
Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Политика
Владимир Путин прибыл в Челны на 50-летие «КамАЗа»
Владимир Путин прибыл в Набережные Челны с рабочим визитом на 50-летний юбилей «КамАЗа», сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации президента Татарстана Лилию Галимову.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Здоровье
Секреты молодости и долголетия
Специалисты раскрыли секреты молодости и долголетия.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Космос
Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard
Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
Экономика
Китай кредитует Белоруссию на $500 млн
Китай предоставит Белоруссии кредит в размере $500 млн. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура