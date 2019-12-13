Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в Минские соглашения. В частности, Зеленский высказался о передаче Киеву контроля над границей с Россией.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Глава ДНР ответил Зеленскому на требование вернуть Украине границу

Газета.Ru15:19

В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения

Известия15:10

Глава ДНР оценил стремление Зеленского получить контроль над границей с РФ

News.ru14:35

В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

РЕН ТВ14:55

Глава ДНР ответил на заявление «непонятливого» президента Украины

Красная весна13:38

ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией

Lenta.ru13:16

Глава ДНР резко ответил на заявление Зеленского о минских соглашениях

Rusvesna.su13:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов пообещал избить Фергюсона

ProstoProSport вчера в 16:31
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере

В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
RT на русском 17:41
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе с бывшим мужем отпраздновали день рождения общего сына

На днях Александру, сыну Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе, исполнилось 4 года.
Woman.ru 10:41
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета 11:07
Армия и оружие

США испытали ракету средней дальности наземного базирования

США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
RT на русском вчера в 12:36
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Экономика

Госдума повысила МРОТ до 12130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.
Рифей-Пермь вчера в 07:49
Авто

Mercedes-Benz официально представил модель GLA

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально представил следующую генерацию компактного кроссовера GLA.
REGNUM вчера в 06:18
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС 16:51
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Космос

Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

Life.ru вчера в 19:11
Общество

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Известия 08:37
Экономика

«Силовые машины» выиграли конкурс по субсидиям на газовые турбины

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова стала победителем конкурса на субсидию на разработку технологии по производству газовых турбин большой мощности (ГТБМ), подтвердили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия

МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге

Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 10:59
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 15:44
Политика

Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
REGNUM 16:49
Происшествия

Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости 10:03
Фигурное катание

Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой

"Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.
Утро.ru 14:09
Футбол

Президента ЦСКА Гинера наказали отстранением от футбола

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на миллион рублей за то, что призывал застрелиться главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
Lenta.ru 06:40
Авто

Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке

Французские инженеры готовят к выпуску новый кроссоверообразный пятидверный седан под названием Citroen C3L.
Pnzdrive 09:12
Политика

Путин рассказал о главном событии 2020 года

Московский Комсомолец 12:51
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное