Политика
РЕН ТВВ ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений
Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в Минские соглашения. В частности, Зеленский высказался о передаче Киеву контроля над границей с Россией.
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Единоборства
Нурмагомедов пообещал избить Фергюсона
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере
В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе с бывшим мужем отпраздновали день рождения общего сына
На днях Александру, сыну Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе, исполнилось 4 года.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Экономика
Госдума повысила МРОТ до 12130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.
Авто
Mercedes-Benz официально представил модель GLA
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально представил следующую генерацию компактного кроссовера GLA.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Космос
Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Экономика
«Силовые машины» выиграли конкурс по субсидиям на газовые турбины
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова стала победителем конкурса на субсидию на разработку технологии по производству газовых турбин большой мощности (ГТБМ), подтвердили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.
Происшествия
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге
Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Политика
Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду
Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Фигурное катание
Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой
"Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.
Футбол
Президента ЦСКА Гинера наказали отстранением от футбола
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на миллион рублей за то, что призывал застрелиться главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
Авто
Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке
Французские инженеры готовят к выпуску новый кроссоверообразный пятидверный седан под названием Citroen C3L.
Политика
Путин рассказал о главном событии 2020 года
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.