Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в минские соглашения. В частности, Зеленский высказался о передаче Киеву контроля над границей с Россией.

В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении минских соглашений

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