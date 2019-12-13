Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении минских соглашений

Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в минские соглашения. В частности, Зеленский высказался о передаче Киеву контроля над границей с Россией.
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Глава ДНР оценил стремление Зеленского получить контроль над границей с РФ

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Совет Донецка: Испуганному Зеленскому рекомендуют забыть о контроле над границей Донбасса

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В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения

Известия15:10

В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении минских соглашений

РЕН ТВ14:55

Глава ДНР ответил Зеленскому на требование вернуть Украине границу

Газета.Ru15:19

ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией

Lenta.ru13:16

Глава ДНР резко ответил на заявление Зеленского о минских соглашениях

Rusvesna.su13:13
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Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Политика

Зеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
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Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
АБН 10:00
Политика

Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Газета.Ru 03:26
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Средства ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили турецкий ударный беспилотник над Триполи.
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В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую

Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 14:46
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
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Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
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Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, чтобы принять участие в концерте , который организуют в честь 50-летия КАМАЗа.
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Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
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Появилась детальная информация о «Русском Прадо»

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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