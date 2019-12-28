Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сегодня подтвердила, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря.

В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Киевом

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