Политика
НТВВ ДНР подтвердили дату обмена пленными с Киевом
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сегодня подтвердила, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря.
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Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» вошел в состав Черноморского флота
Фигурное катание
Бойкова и Козловский впервые выиграли чемпионат России
Космос
Маск пообещал скоро запустить построенный для полета на Марс корабль
Миллиардер Илон Маск надеется, что первый запуск построенного для полета на Марс сверхтяжелого космического корабля Starship состоится «через 2-3 месяца».
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Футбол
Видаль прокомментировал судебный иск против «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал подачу иска против клуба.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Экономика
Налог на доходы могут отменить малоимущим, но повысить остальным
Предлагается, например, не просто отменить НДФЛ для лиц с доходами около 10 тыс. рублей, а ввести для всех вычет в полуторном размере прожиточного минимума.
Политика
Россия и Украина откажутся от взаимных претензий по газу
"Нафтогаз" оспорит в суде порядок определения цен на газ Подписанный 20 декабря протокол предполагает, что российский "Газпром" до конца года выплатит украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с ранее вынесенным решением Международным арбитражным судом Стокгольма.
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Армия и оружие
В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
Общество
Власти объяснили появление снега в центре Москвы
Власти Москвы объяснили появление снега в центре города. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Куньлунь» по буллитам
«Сибирь» обыграла «Куньлунь» по буллитам. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
Лебедев призвал Емельяненко удалить послание брату из Instagram
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе боксер Денис Лебедев прокомментировал скандальный инцидент между братьями Федором и Александром Емельяненко.