Политика

НТВНТВВ ДНР подтвердили дату обмена пленными с Киевом

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сегодня подтвердила, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря.
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В ДНР подтвердили обмен пленными 29 декабря

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
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