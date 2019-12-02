Политика
REGNUMВ ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
В Донецкой Народной Республике решили отказаться от украинского языка в качестве государственного. С предложением сделать русский язык единственным официальным языком в ДНР, внеся соответствующие поправки в конституцию республики, предложил глава ДНР Денис Пушилин.
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Экономика
В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов
Правительство России одобрило правила распределения грантов между регионами страны, губернаторы которых отличились самыми высокими показателями эффективности.
Политика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга по операциям бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет РФ долг в размере 93,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Здоровье
Почти все поликлиники Алтайского края перешли на новый режим работы
Почти все поликлиники края стали работать дольше. Новый график работы медучреждений с 8.00 до 20.00 в будни и субботу.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Происшествия
В центре Москвы школьницу избили из-за сумки Valentino
У школьницы отняли сумочку Valentino стоимостью 1,5 тыс. евро, внешний аккумулятор за 4 тыс. рублей, наушники Apple, ключи от квартиры и карту «Тройка».
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Кино
Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»
По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Здоровье
Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи
Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Общество
Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка
Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Общество
Путин наделил инспекторов труда правом взыскания долгов по зарплате
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий государственных инспекторов труда правом принудительного взыскания задолженности по зарплате.
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Футбол
Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч»
В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Здоровье
В декабре в Ульяновской области откроется новый фельдшерско-акушерский пункт
Завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Лесная Быль Чердаклинского района.
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Происшествия
В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью
Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Политика
В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
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