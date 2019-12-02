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Транспорт ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.

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Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.

Экономика Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).