Политика

REGNUMREGNUMВ ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

В Донецкой Народной Республике решили отказаться от украинского языка в качестве государственного. С предложением сделать русский язык единственным официальным языком в ДНР, внеся соответствующие поправки в конституцию республики, предложил глава ДНР Денис Пушилин.
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Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

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