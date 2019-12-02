Политика

REGNUMREGNUMВ ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

В Донецкой Народной Республике решили отказаться от украинского языка в качестве государственного. С предложением сделать русский язык единственным официальным языком в ДНР, внеся соответствующие поправки в конституцию республики, предложил глава ДНР Денис Пушилин.
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Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР

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