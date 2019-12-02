Политика
REGNUMВ ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
В Донецкой Народной Республике решили отказаться от украинского языка в качестве государственного. С предложением сделать русский язык единственным официальным языком в ДНР, внеся соответствующие поправки в конституцию республики, предложил глава ДНР Денис Пушилин.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Спорт
Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Общество
Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.
Экономика
Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Общество
В Госдуме предложили приравнять продавцов наркотиков к террористам
Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своем заболевании
Семенович рассказала о том, что ей даже пришлось сделать операцию, уменьшив грудь до пятого размера.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Общество
Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР
Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост уровня смертности на дорогах
Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Хоккей
Определились первые участники Матча Звезд КХЛ
Голосование болельщиков определило 12 первых участников ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата
Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.