с чего всё началось

Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы, и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы, и потребовался закон.

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области. Документ был рассмотрен парламентом на очередном пленарном заседании в пятницу.

В ДНР приняли закон о госгранице

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