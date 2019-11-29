Политика
РИА НовостиВ ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области. Документ был рассмотрен парламентом на очередном пленарном заседании в пятницу.
Читать в источнике
Оценить612
Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы, и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы, и потребовался закон.
с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.Коммерсантъ05:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны для селфи в 2019 году
Специалисты лаборатории DxOMark представили список лучших смартфонов для селфи в 2019 году.
Футбол
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
Единоборства
Кокляев хочет бой-реванш с Емельяненко по правилам ММА
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
Коллектор в Екатеринбурге забрал у должницы машину, не заметив, что в ней находится ее трехлетняя дочка.
Армия и оружие
Представители Южной Кореи, Японии и США обсудили ракетные пуски КНДР
Космос
Во Вселенной есть трещины, но их невозможно увидеть с Земли
В пространстве-времени могут быть трещины, но телескопы их не видят. Вселенная переходила из более горячего состояния в более холодное.
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Технологии
Энтузиаст запустил Doom на фотоаппарате двадцатилетней давности
Видеоблогер LazyGameReviews опубликовал ролик, в котором показал запуск игры и игровой процесс на экране камеры Kodak Digital Science DC260 ZOOM.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Футбол
Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»
Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Общество
Какие нововведения ждут россиян с 1 декабря
С декабря россиян ждет ряд нововведений.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Общество
Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии
Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
Игры
Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»
Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Футбол
Сборная России опустилась на 38 место в рейтинге ФИФА
Хорватия заняла шестое место, седьмое – Португалия. Сборная Дании, которая стала соперником россиян на Евро-2020, опустилась на 16 место.
Общество
В «Нафтогазе» оценили решение суда Швеции по спору с «Газпромом»
Исполнительный директор украинской государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в социальной сети Facebook назвал «полной победой» решение суда Швеции, согласившегося с вердиктом Стокгольмского арбитража по спору с российским «Газпромом».
Происшествия
СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми
Следователи в Пермском крае завели уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка во время прогулки напала стая бродячих собак, сообщается на сайте СК РФ.