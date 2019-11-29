Политика
Газета.RuВ ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости". Законопроект был рассмотрен депутатами парламента на очередном пленарном заседании 29 ноября.
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с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.Коммерсантъ05:43
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Банк России дал прогноз по росту экономики по итогам года
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Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
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Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
В Москве эвакуировали пять судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали пять судов после анонимного сообщения о минировании, передает агентство городских новостей "Москва".
Политика
Кремль положительно оценил итоги визита Трампа в Афганистан
Российские власти положительно оценили приезд президента США Дональда Трампа в Афганистан.
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Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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Сбербанк активизирует развитие исламского банкинга в РФ
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Головин объяснил, почему «Монако» много пропускает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что ответственность за пропущенные голы лежит на всей команде.
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Композитор «Симпсонов» заявил о скором закрытии сериала
Американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к легендарному мультсериалу "Симпсоны", заявил о его скором закрытии.
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Skoda начала производство новой Octavia
Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
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Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
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Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан
Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
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В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
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Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
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Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»
Полузащитник петербургского "Зенита" Малком тренируется с бразильским "Коринтиансом".