Политика

Газета.RuГазета.RuВ ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости". Законопроект был рассмотрен депутатами парламента на очередном пленарном заседании 29 ноября.
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с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал
 председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.
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В ДНР приняли закон о государственной границе

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