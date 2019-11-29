с чего всё началось

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости". Законопроект был рассмотрен депутатами парламента на очередном пленарном заседании 29 ноября.

В ДНР приняли закон о государственной границе

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