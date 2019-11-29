Политика

Газета.RuГазета.RuВ ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости". Законопроект был рассмотрен депутатами парламента на очередном пленарном заседании 29 ноября.
Читать в источнике
Комментировать435
с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал
 председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.
Коммерсантъ05:43

Подробнее о событии

В ДНР приняли закон о государственной границе

КП - Донецк06:14

ДНР установила госграницу в пределах Донецкой области до начала войны

ИА Новороссия07:00

Парламент ДНР принял закон о границах республики

Известия04:48

ДНР распространила свою границу на всю Донецкую область

Интерфакс05:17

В ДНР установили свою государственную границу

Lenta.ru04:59

Парламент ДНР установил госграницу по административной линии Донецкой области

ТАСС05:27

В ДНР приняли закон о госгранице

РИА Новости04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Происшествия

На Лондонском мосту произошла стрельба

На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Вести.Ru 09:39
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Футбол

Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте пройдет жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года.
АБН 01:58
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Газета.Ru 09:44
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ

RT на русском вчера в 17:10
Армия и оружие

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Футбол

Павлюченко: «Уехав в Россию из „Тоттенхэма“, я так жалел об этом»

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко на YouTube-канале Тимура Журавеля поведал о разговоре с президентом клуба и главном сожалении.
Евро-футбол.ру 07:44
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня 01:52
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Кино

В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»

Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
КП - Тверь вчера в 04:04
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Общество

Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму

Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Телеканал 360° вчера в 15:51
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Россия и Украина обсудили ситуацию по газу

Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Стороны обсудили газовые вопросы, передает Минэнерго.
Политическая Экспертиза вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews 10:09
Происшествия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:10
Единоборства

Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
ProstoProSport вчера в 09:42
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Общество

На Сицилии распродают дома за 1 евро

Власти сицилийской коммуны Бивона распродают дома за 1 евро (70,5 рублей).
Piter.tv 04:43
Общество

Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России

Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.
ФАН вчера в 22:52
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия вчера в 11:29
Происшествия

Министра здравоохранения Ростовской области задержали оперативники ФСБ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали главу регионального минздрава Татьяну Быковскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
РБК вчера в 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное