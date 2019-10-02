Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что согласование украинским руководством "формулы Штайнмайера" — это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию ситуации на территории Донбасса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В ДНР прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера»

Rusvesna.suвчера в 12:55

ДНР: подпись Киева под «формулой Штайнмайера» ничего не гарантирует

REGNUMвчера в 13:59

В ДНР призвали Киев провести реформу для реализации «формулы Штайнмайера»

News.ruвчера в 13:22

ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера» с «особым мнением»

Взгляд.рувчера в 14:14

В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолецвчера в 17:24

МИД ДНР: Киев должен провести конституционную реформу для реализации «формулы Штайнмайера»

ТАССвчера в 13:16

В ДНР подтвердили, что Киев подписал «формулу Штайнмайера»

РЕН ТВвчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество

Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов

Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.
РБК вчера в 14:38
Авто

Снимки нового Hyundai Tucson появились в Сети

Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson рассекретили на фотографиях в Сети.
Faktom 29 сентября в 05:49
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 30 сентября в 07:22
Происшествия

Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве

Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 10:13
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Политика

В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 03:05
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Энергетика

«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической

Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
RT на русском 02:43
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Футбол

Орлов ответил назвавшему «Зенит» империей зла Уткину

Уткин в своем блоге в телеграмме назвал петербургский "Зенит" империей зла.
Газета.Ru вчера в 07:42
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Единоборства

В Улан-Удэ стартует женский чемпионат мира по боксу

2 октября в столице Бурятии состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин.
Вести.Ru 02:47
Шоу-бизнес

СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru вчера в 14:06
Политика

В Турции запретят электронные сигареты

Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу и импорт электронных сигарет, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 03:14
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Волейбол

Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира

Весь спорт 03:21
Общество

Ученый считает, что Петербург не затопит из-за глобального потепления

Мойка78 02:43
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия

Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем

Lenta.ru 02:45
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 02:58
Происшествия

В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого

Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 03:17
Кино

«К звёздам» возглавил российский прокат на выходных

News.ru 29 сентября в 18:21
Культура

Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»

ФедералПресс 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное