Политика
Rusvesna.suВ ДНР прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера»
Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель в контактной группе в Минске Наталья Никонорова прокомментировала подписание «формулы Штайнмайера».
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МИД ДНР назвал победой Народных Республик согласование с Украиной «формулы Штайнмайера»
ИА Новороссиявчера в 13:42
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В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
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Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
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Суд вынес приговор участникам тюменской «банды ФСБ»
Уральский окружной военный суд вынес приговор трём участникам тюменской «банды ФСБ».
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Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
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В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
Известия вчера в 17:47
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Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».
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Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил нетрезвым на Дне города Самары. За выступление бюджет города заплатил певцу 2,7 млн рублей.
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Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье
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Операторов 5G переведут на российские серверы
Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
РБК 00:00
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Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
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Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
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Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
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Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
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Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия вчера в 15:48
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Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды
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В Пекине прошел парад в честь 70-летия КНР
В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад в честь 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики.
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Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.
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Скончался чешский певец Карел Готт
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Директор Эрики Герц опроверг слухи о ее романе с Константином Меладзе
В Сети появились слухи об измене Константина Меладзе супруге Вере Брежневой с подопечной Эрикой Герцег.
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Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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