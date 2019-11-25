Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Политика Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.

Общество Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.

Политика В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.

Политика Сотрудников Росгвардии обяжут представляться В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.

Общество Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей Министерство культуры поддерживает в полном объеме исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", заявила в Мещанском суде представитель ведомства Людмила Смирнова.

Экономика Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.

Общество Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019 Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.

Политика Рябцева прокомментировала сотрудничество Короткова с ИГИЛ Журналист Леся Рябцева не удивилась тому факту, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался связан с террористами и ИГИЛ1 (организация запрещена в России).

Общество Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.

Политика США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.

Спорт Песков заявил о продолжении взаимодействий с WADA Спортивные власти России предоставили все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат работать с этой организацией.

Происшествия Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.

Политика Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива» Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.

Политика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.

Шоу-бизнес Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей» Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.

Политика Путин уволил прокурора Республики Алтай Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении прокурора Республики Алтай от занимаемой должности, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

Происшествия Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Происшествия Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.

Общество Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

Общество Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.

Шоу-бизнес Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.