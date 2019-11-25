Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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В Союзе добровольцев Донбасса назвали пиаром заявление экс-мэра Горловки о шпионаже

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ТК Звездавчера в 22:49

Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

РИА Новостивчера в 23:40
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В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

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Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений

Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
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По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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РБК 02:36
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

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Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов

Не исключено, что на своем заседании 9 декабря WADA лишит РУСАДА статуса соответствия. Для отечественного спорта это будет тяжелейший удар.
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Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Происшествия

В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
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Футбол

«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Представители «Ювентуса» продолжают вести переговоры с «Локомотивом» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
Metaratings 04:30
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
РБК 03:39
Общество

На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг

В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
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Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

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В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
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Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

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Джонсон опроверг сообщения СМИ о сокращениях в британской армии

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СМИ сообщили о переносе запуска «Прогресса МС-13» к МКС

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Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

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Константин и Софья Эрнст станут родителями в третий раз

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Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

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