Политика
РИА НовостиВ ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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Экономика
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Космос
Преемник робота Федора получил имя «Артем»
Преемник робота Федора по имени Артем станет пилотом, который будет "нажимать кнопки и выполнять определенные операции", сообщает ТАСС.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
Экономика
Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах
Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Общество
В России начинается масштабная распродажа
Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг в понедельник начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции "Черная пятница", которая начнется в ночь с четверга на пятницу.
Политика
Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку
Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
Здоровье
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Происшествия
Следователь из Сочи пожаловалась матери накануне самоубийства
23-летняя следовательница Хостинского отдела полиции в Сочи Мария Клочкова жаловалась матери на тяжелый график работы за несколько дней до самоубийства.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Общество
Ученые назвали главную опасность соевых продуктов
Как отметили французские ученые, опасность в первую очередь представляют соевые продукты высокой степени промышленной обработки.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Музыка
Лоза объяснил бессмысленность победы на «Детском Евровидении»
Певец и композитор Юрий Лоза оценил результаты прошедшего в Польше «Детского Евровидения», раскритиковав правила международного конкурса.