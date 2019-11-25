Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

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