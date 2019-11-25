Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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В ДНР назвали «шутом гороховым» мэра-шпиона Горловки

Национальная служба новостей01:23

В ДНР отреагировали на признание бывшего «народного мэра» в шпионаже

РБК01:09

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

РИА Новостивчера в 23:40

В Донецке рассказали, как шпионил донбасский мэр, оказавшийся украинским агентом

URA.Ru00:03

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Lenta.ruвчера в 23:26

В Донбассе прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Взгляд.рувчера в 23:15

В ДНР назвали «шутом гороховым» признавшегося в шпионаже «народного мэра» Горловки

ФАН00:17
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Экономика

Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году

С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Pravda.Ru вчера в 23:32
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

Дворники устроили массовую драку в центре Москвы

ТАСС 00:59
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Футбол

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 вчера в 02:16
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Российская газета 01:44
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Космос

Преемник робота Федора получил имя «Артем»

Преемник робота Федора по имени Артем станет пилотом, который будет "нажимать кнопки и выполнять определенные операции", сообщает ТАСС.
Народные новости 01:29
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
Известия вчера в 23:44
Экономика

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".
Газета.Ru 01:40
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 23 ноября в 12:10
Общество

В России начинается масштабная распродажа

Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг в понедельник начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции "Черная пятница", которая начнется в ночь с четверга на пятницу.
ТАСС вчера в 16:07
Политика

Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
REGNUM 00:17
Здоровье

Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Известия вчера в 19:13
Спорт

Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

Советский спорт 01:08
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Авто

Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Следователь из Сочи пожаловалась матери накануне самоубийства

23-летняя следовательница Хостинского отдела полиции в Сочи Мария Клочкова жаловалась матери на тяжелый график работы за несколько дней до самоубийства.
Газета.Ru вчера в 09:56
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Общество

Ученые назвали главную опасность соевых продуктов

Как отметили французские ученые, опасность в первую очередь представляют соевые продукты высокой степени промышленной обработки.
ФАН 00:25
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия 23 ноября в 17:45
Музыка

Лоза объяснил бессмысленность победы на «Детском Евровидении»

Певец и композитор Юрий Лоза оценил результаты прошедшего в Польше «Детского Евровидения», раскритиковав правила международного конкурса.
Взгляд.ру 00:28
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