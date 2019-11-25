Политика

Lenta.ruLenta.ruВ ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку. Об этом он написал в своем Facebook. По его словам, Матюха был «народным мэром» три дня.
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 ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Московский Комсомолецвчера в 16:09

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«Народный мэр» Горловки признался, что шпионил на Украину

Телеканал 360°00:15

СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку

Московский Комсомолецвчера в 16:09

Бывший «народный мэр» Горловки рассказал о работе на украинскую разведку

Известиявчера в 22:51

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Lenta.ruвчера в 23:26

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

РИА Новостивчера в 22:16

Бывший «народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

РБКвчера в 22:09

В Донецке рассказали, как шпионил донбасский мэр, оказавшийся украинским агентом

URA.Ru00:03
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Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Известия 00:03
Музыка

«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Происшествия

В Красноярске столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
Политика

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»

Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости вчера в 21:19
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 08:14
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Политика

В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Российская газета вчера в 04:20
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика

Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Коммерсантъ 00:23
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения.
Lenta.ru 00:14
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Теннис

Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса

Metaratings вчера в 16:34
Общество

Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
ФАН вчера в 22:58
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Sport24.ru вчера в 15:37
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