Политика
Lenta.ruВ ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку. Об этом он написал в своем Facebook. По его словам, Матюха был «народным мэром» три дня.
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с чего всё началось
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.Московский Комсомолецвчера в 16:09
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